(LP) Am 24. Februar trafen sich die Rheinfelder Pontoniere um viertel vor 9 in Muttenz am Auhafen. Bei eisigen

Temperaturen ging es von dort aus dem Rhein entlang Richtung Basel. Nachdem schon ein gutes Stück der

Strecke zurückgelegt worden war, machten die Pontoniere eine Pause beim Kraftwerk in Birsfelden. Diese

dauerte aber nicht allzu lange, da bei dem eisigen Wind die Hände ganz schnell sehr kalt wurden. Als sie schon

fast in Basel waren, schaute sogar noch die Sonne ein wenig hervor.

Das Ziel war die neu eröffnete Stadtbrennerei in der Clarastrasse. Dort gab es eine sehr interessante

Besichtigung, bei der die einzelnen Schritte sehr gut veranschaulicht wurden. Zudem gab auch noch etwas zum

Probieren.

Das Mittagessen wurde im Rheinfelderhof eingenommen. Es war sehr gut und alle waren froh, endlich etwas

Warmes in den Magen zu bekommen. Danach wäre der Winterausmarsch eigentlich beendet gewesen, jedoch

ging man dann noch zusammen ins Historische Museum, um die Ausstellung «Aufgetaucht» zu bewundern. Am

Ende traf man sich in einer Bar und sass noch gemütlich beisammen.

Schon eine Woche später war dann die Frühjahresversammlung. Es wurden die verschiedensten Dinge

besprochen und Gian Pellegrino wurde offiziell wieder in den Verein aufgenommen.

Gleichzeitig wurde Michael De Bona, ein langjähriges Mitglied des Pontoniervereins Rheinfelden, mit einer

Diashow verabschiedet.

Am 12. März haben die Pontoniere begonnen den Parcours für die Saison aufzubauen. Diese und nächste

Woche, immer am Montag- und Mittwochabend, sind sie damit beschäftigt. Am 24. März findet die alljährliche

Talfahrt von Brugg nach Rheinfelden statt. Am Montag darauf beginnt dann offiziell die Rudersaison 2018.