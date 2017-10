Am Samstag in der Meisterschaft (19.00) und am Sonntag im Cup (17.30). «Verlieren Verboten» heisst es natürlich vor allem im sonntäglichen Cup-Achtelfinal.

Der Findungsprozess beim «neuen SVWE» ist im vollen Gang. Der eingeleitete Umbruch hinterlässt deutliche Spuren.

Die Qualität im Team und das Potential ist zweifellos vorhanden, doch präsentiert und abgerufen wird es bislang nur phasenweise. Das Team sucht immer noch sein Balance, der Staff immer noch die funktionierenden Achsen in den drei Blöcken.

National hat sich dies weit weniger ausgewirkt als international. Mit dem Gewinn des Supercups und den 17 Punkten aus sieben Spielen in der Meisterschaft sieht die Bilanz weit besser aus als international (Champions Cup, Sybilla-Games und Czech Open).

Auf der Suche nach Balance

Trotzdem gilt es, langsam den nächsten Schritt zu machen. Einmal zwei, drei Spiele in Folge in gleicher Besetzung und auf höchstmöglichem Niveau spielen zu können, ist eine Zielsetzung.

Punkto Konstanz in den Linien ist der Verletztenstatus natürlich ein unbeeinflussbarer Parameter. Was das Leistungsniveau anbelangt, sind indes die Anforderungen an die Spieler legitim.

Da eignet sich das bevorstehende Weekend mit dem Doppel-Spiel gegen Waldkirch St.Gallen bestens dieses einen schlüssigen Vergleich zu haben. Sechs Drittel oder mehr in Folge gegen den gleichen Gegner stehen an, da wird sich zeigen ob es der Berger-Truppe gelingen wird, möglichst lange auf möglichst hohem Niveau zu agieren.

Vor allem die individuellen Fehler müssen drastisch gesenkt werden. Was für den SVWE gilt, gilt allerdings im gleichen massen für die Ostschweizer.

Waldkirch St.Gallen hatte bislang auch zwei Gesichter und ist nur schwer einzuschätzen. Man darf gespannt sein wie beide Teams mit der speziellen Ausgangslage der zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden gegen den gleichen Gegner umgehen werden.