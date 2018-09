In der Schweiz starteten Triathletinnen und Triathleten des Basler Wildcats Team am Triathlon de Yverdon in verschiedenen Kategorien. Die 16-jährige Alexa Magallan zeigte eine überzeugende Leistung und siegte in der Kurzdistanz ihrer Alterskategorie. Auch die übrigen Wildcats zeigten starke Leistungen mit mehreren Top-Ten-Plätzen.

In Schöftland fand das Schweizer Finale des Regio Cups mit Florentin Hafner, Chiara Rickenbacher und Pascal Widmer statt.

Und zu guter letzt gab es auch noch einen Nicola Spirig Kids Cup in Schaffhausen für die jüngsten Wildcats. Die drei Gestarteten im Alter von sechs bis zehn Jahren kamen jeweils aufs Podest in ihrer Alterskategorie: auf den ersten Platz schaffte es William Barner, ausserdem gab es zweimal einen dritten Platz für Viktoria Barner sowie Simon Hermann.