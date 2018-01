Heute Freitag startet die Kammergesellschaft Wohlen mit der Inthronisation des Ehrenkammerers 2018 in die diesjährige Fasnacht. Gesucht wird der Nachfolger von Fredy de Fürig, dem Ehrenkammerer 2017. Nach einem Galadinner im festlich geschmückten Casino werden Präsident Peter Michel und Zeremonienmeister Pascal Gregor gegen 22.00 Uhr eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Wohler Fasnacht lüften und den Anwesenden Kammerherren und ihren Begleiterinnen mitteilen, wer sie durch die Fasnacht 2018 führen wird.

Gratiseintritt zu gewinnen

In den vergangenen Jahren wurde an dieser Stelle jeweils eifrig über die heissesten Anwärter auf das höchste Wohler Fasnachtsamt spekuliert. Auch dieses Jahr werden wieder diverse Namen herumgeboten. Für einmal möchten wir uns aber nicht an den Spekulationen beteiligen, sondern dies den Leserinnen und Lesern dieser Zeitung überlassen. Senden Sie uns ihren Tipp bis heute Freitagabend, 20.00 Uhr, per E-Mail an info@kammergesellschaft.ch. Dem Gewinner bzw. der Gewinnerin, welche persönlich benachrichtigt wird, winkt ein Gratiseintritt für zwei Personen an den Kammerball vom 10. Februar 2018 inklusive zwei Getränken.

Gedrängtes Programm für den Ehrenkammerer

Die Inthronisation der Kammergesellschaft ist spannend wie eh und je. Heute Abend wird der Ehrenkammerer 2018 bekannt sein. Ihm wird die Ehre zukommen, am 10. Februar 2018 im Casino Wohlen den 188. Kammerball Maximal zu eröffnen.

Der Ehrenkammerer absolviert während der Fasnacht ein wahres Mammutprogramm. Nebst dem Besuch der Umzüge in Wohlen, Hägglingen und Urdorf absolviert er am schmutzigen Donnerstag eine Tour de Wohlen mit dem traditionellen Besuch der Wohler Banken sowie Beteiligung an der Strassenfasnacht. Daneben erweist er unzähligen befreundeten Gesellschaften und wohltätigen Institutionen die Ehre. Dabei wird er vom Ehrenkammerer 2017 Fredy de Fürig und seiner charmanten Partnerin Silvia begleitet.

Mehr zur Inthronisation 2018 sowie diverse Fotos sind auf der komplett neu gestalteten Homepage der Kammergesellschaft (www.kammergesellschaft.ch) zu finden.