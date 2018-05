Für den 14. GP Oberbaselbiet vom 12. August in Zunzgen haben nach der Zusage von Sabine Spitz, mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin, konnte die Schweizer-Radsportgruppe "Re Max-Team" mit der Teamleaderin Marcia Eicher, ebenso die deutsche Formation "Maxx-Solar" und das holländische "Maaslandster International Women's Cycling Team" mit Desirée Ehrler verpflichtet werden. Ebenso werden weitere Top–Fahrer und Fahrerinnen am Start sein. Das OK steht zur Stunde mit weiteren namhaften Sportgruppen in Verhandlun­gen.