Unter diesem Motto lud der Elternverein Kaisten zu einem Morgen bei Ridany-Glas in Kleindöttingen ein. Frau Schläfli heisste die muntere Gruppe herzlich Willkommen. Nach einer kurzen Einführung und einigen Erklärungen von ihr konnte auch schon begonnen werden. So entstanden während des Morgens kleine Engel, Eulen oder Blumen, welche mit viel Freude, Hingabe und Kreativität zu farbigen und persönlichen Glasobjekten gestaltet wurden. Auf Anfrage, konnte mit Hilfe von Herr Schläfli sogar eine Glaskugel erarbeitet werden und wurde somit in die Kunst des Glasblasens eingeführt.

In ein paar Tagen können die mit viel Fleiss gestalteten Objekte abgeholt werden. Vielleicht ist dann bereits schon das eine oder andere Geschenk zu Weihnachten dabei oder vielleicht möchte man es dann doch lieber gleich selber behalten?!?

Wir danken Ridany-Glas ganz herzlich für ihre Zeit und dass sie ihr Lokal eigens für uns reserviert haben.

Bericht Susi Finck / Foto Corinne Vogt, 14. November 2017