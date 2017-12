Am letzten Sonntag lud der Boccia Club seine Mitglieder wie jedes Jahr zur Weihnachtsfeier ein.

Die Mitglieder trafen sich um 12:00 Uhr zum Apéro, als dann um 13:00 Uhr das Essen noch nicht bereit war, kamen bei einigen Mitgliedern Hektik auf und einige Negativen Äusserungen wurden gemacht. Als aber dann Seppi Hohler mit seinem Team vom Gasthof Anker in Mumpf das Buffet aufstellte, verstummten die Stimmen auf einmal. Ein Sensationelles Buffet lud zum Schlemmern ein und alle waren sich einig, er soll auch nächstes Jahr die hungrigen Mäuler wieder stopfen. Danach kam wie jedes Jahr die Prämierung dran und alle Spieler/in wurden für ihre Erfolge geehrt, als Abschluss stand dann wie immer die Tombola auf dem Programm. Dieses Jahr war auch diese wiederum mit einigen Highlight gespickt. Der Bocciaclub Möhlin möchte sich an dieser Stelle bei allen Sponsoren recht herzlich bedanken.

Am nächsten Sonntag nehmen noch drei Teams bei der Trofeo Di Marino in Winterthur teil, bevor der Boccia Club in die Weihnachtsferien sich verabschiedet. Das Bocciadromo bleibt vom 23. Dezember 2017 bis 9. Januar 2018 geschlossen, ab dem Mittwoch 10. Januar 2018 freut sich der Boccia Club Möhlin alle interessierten wiederum zu begrüssen.