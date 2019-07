Beim 4. Versuch ist es der 1. Mannschaft des FC Klus-Balsthal gelungen, den Sprung in die 2. Liga zu schaffen. Aus diesem Grund wurde durch die Spieler für den Verein eine Aufstiegsparty im Moos organisiert. Angesichts der hohen Temperaturen, ist es verständlich, dass manch Tropfen Flüssigkeit, ob als Schweiss oder Getränk, geflossen ist. Ausführlich und je länger je mehr wurde die vergangene Saison diskutiert. Dass man sich durch die Patzer des FC Welschenrohr zu Ende der Rückrunde plötzlich in den Aufstiegsspielen wähnte, mag manch einem in Erstaunen gesetzt haben. Umso schöner ist der nun bewerkstelligte Aufstieg zu werten. Hat man sich während der letzten Jahre drei Mal vergeblich abgemüht, kann man jetzt mit der aufgestauten Freude das Fest genüsslich geniessen. Den Verantwortlichen ist es zu gönnen. Aber man weiss, dass die nächste Saison kein Honiglecken sein wird. rzb.