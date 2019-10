Wahlendspurt in der Wohngemeinde Egerkingen

Wahl-Endspurt in der Wohngemeinde! Es ist Herbst, bei fröstelnden Temperaturen verteilte Diana Stärkle zu früher Stunde am Bahnhof Egerkingen, einheimische Taschentücher. Mit dieser Aktion entlockte die NR-Kandidatin aus Egerkingen bei den Frühaufstehern manches Lächeln. In einem schönen Land wie die Schweiz, wo die direkte Demokratie gelebt wird, eine schöne Geste. Am kommenden Sonntag hat die Bevölkerung die Möglichkeit bis 12 Uhr die neue Vertretung für vier Jahre in Bern zu wählen. Jede Stimme zählt. Darum auf zur Wahl!

Diana Stärkle, Egerkingen