Vorschau Frauenhandball (SPL2): HSG Leimental – HC Arbon

Auftakt in die entscheidenden zwei Wochen! Mit einem Sieg macht die HSG einen grossen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde. 4 Spiele stehen der HSG in den nächsten zwei Wochen bevor. 4 wichtige Spiele, die entscheiden, ob Leimental ab Februar um den Aufstieg mitspielen darf oder gegen den Abstieg spielen muss. Mit einem Blick auf die Tabelle wird klar: jeder Punkt zählt, verlieren ist eigentlich nicht erlaubt. Drei Teams stehen mit jeweils 10 Punkten aus 10 Spielen in den Startlöchern um das Rennen auf die zwei begehrten Plätze in der Aufstiegsrunde. Am kommenden Samstag kommt zum Auftaktspiel in diese entscheidende Phase der HC Arbon in die heimische 99er-Halle in Therwil. Nach dem erfolgreichen Hinspiel, welches die HSG deutlich für sich entscheiden konnte (26:34), will – besser gesagt muss das Team nun auch im neuen Jahr gleich den ersten Sieg einfahren. Erstarkt durch die Rückkehr von gleich mehreren Spielerinnen sind die Leimentalerinnen heiss darauf, endlich wieder zusammen auf der Platte zu stehen und mit viel Freude und Kampfgeist zwei Punkte zu holen! Spielanpfiff am kommenden Samstag, 11. Januar, ist um 17:00 Uhr in Therwil (99er Halle). Die HSG Leimental hofft auf lautstarke Unterstützung!