Nächste Chance auf den ersten Saisonsieg. Nach dem nicht so geplanten und etwas unglücklichen Saisonstart für die SPL 2 Mannschaft der HSG Leimental, gilt es nun die mangelnde Leistung der ersten beiden Saisonspiele wieder auszubessern. Die beiden vergangenen Partien wurden jeweils mit einer knappen 1 Tor Niederlage auf dem eigenen Konto verbucht. Doch die nächste Chance Saisonpunkte zu holen lässt nicht lange auf sich warten. Dafür gilt es am kommenden Freitag, den 13.09.2019, in der heimischen Thomasgarten Halle wieder ernst. Ein Sieg ist Pflicht. Vor allem die Anzahl der technischen Fehler ist deutlich zu reduzieren und eine konzentrierte Leistung muss gezeigt werden. Gegner wird das SPL 2 Team des LC Brühl sein. Es wird ein spannendes und ambitioniertes Spiel erwartet, da auch die Gäste bisher noch keine Punkte für sich gutschreiben konnten. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit unserer «Tiz», welche bis zum Ende der letzten Saison noch Teil der Leimentalerinnen war und nun wieder zurück zu ihrem Ursprungsverein gewechselt hat. Die Leimentalerinnen freuen sich über zahlreiche Unterstützung beim Kampf um die ersten beiden Saisonpunkte in der SPL 2. Anpfiff ist am kommenden Freitag, 13.09.2019, um 20:30 Uhr in der Thomasgarten Halle in Oberwil. HOPP HSG!!!