Das letzte Spiel der Englischen- Woche steht an. Nach einem erfolgreichen Wochenende mit dem ersten Sieg in der SPL1 und der denkbar knappen Niederlage gegen den LC Brühl, treffen die Baselbieterinnen zuhause auf den amtierenden CH- Meister, die Spono Eagles.

Am kommenden Mittwoch, 31.10.2018 treffen die Leimentalerinnen um 20.30 Uhr in der Thomasgartenhalle in Oberwil auf den CH- Meister, die Spono Eagles. Die beiden Mannschaften standen sich in dieser Saison bereits im CH- Cup gegenüber. Den Baselbieterinnen gelang es die Eagles in die Verlängerung zu zwingen, musste sich aber dort, nach einer tollen Partie, geschlagen geben.

Nun möchte das Team von Mathys/ Herde an den Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen und versuchen den Innerschweizerinnen Paroli zu bieten. Dabei braucht das Team die Unterstützung der Fans, also kommt in die Halle und feuert die Damen lautstark an. HOPP HSG!