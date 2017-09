Am kommenden Sonntag, 24. September 2017 (16:00 Uhr, Therwil 99er) spielt die HSG im zweiten Heimspiel gegen den letztjährigen Mitaufsteiger SG Yverdon & Crissier.

Nach dem ersten Heimspiel gegen den LK Zug II musste sich die HSG Leimental I mit einem Unentschieden zufrieden geben. Am Sonntag steht das zweite Heimspiel der Saison an und die HSG setzt auf eine stärkere Leistung gegen den punktgleichen Gegner SG Yverdon & Crissier. Auch die Waadtländerinnen sind ein Gegner, den man durchaus nicht unterschätzen darf. Deshalb streben die Leimentalerinnen eine kompaktere Defensive und ein sichereres Angriffsspiel an und sind gewillt zwei Punkte zu erzielen. Wir freuen uns auf eure zahlreiche Unterstützung in der 99er-Halle in Therwil! Das dritte Heimspiel in Folge erwartet uns dann zwei Wochen später gegen den HC Goldach-Rorschach (17.00 Uhr, Oberwil Thomasgarten).