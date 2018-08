Wir starten nach den Sommerferien mit vielen neuen und spannenden Spielen, die wir eingekauft haben. Herzlichen Dank unseren Sponsoren "Stiftung Alpenblick" und "Däster Schild Stiftung", welche uns dies ermöglichen. Zudem führen wir in unserem Sortiment mit 1000 Spielen, Spielsachen und Fahrzeugen das Kinderspiel des Jahres 2018 "Funkelschatz" und das Spiel des Jahres 2018 "Azul".

Für den Aussenbereich haben wir viele Fahrzeuge im Angebot.

Am Kinderfest Biberist sind wir wieder dabei - besuchen Sie uns! Es gibt wie immer viele tolle Preise zu gewinnen.

Wie gewohnt bedient und berät unser Ludoteam Sie in der Ludothek Wasseramt an der Hausmattstrasse 5 in 4563 Gerlafingen. Wir haben jeden Dienstag und Mittwoch von 16.00 - 18.00 Uhr geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Informieren Sie sich auf unseren aktuellen Homepage www.ludothekwasseramt.ch