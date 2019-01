Das Herren-Team von Unihockey Basel Regio konnte sich über den Jahreswechsel im Hinblick auf die kommenden Playoff-Spiele nochmals gezielt verstärken. Der derzeitige NLB-Zweite verpflichtet zwei zusätzliche ausländische Spieler:

Arttu Kukko (28/FIN) weilt bereits seit Ende September in Basel und war als Staffmitglied bereits nahe am Team. Kukko spielte mehrere Jahre in der finnischen höchsten Liga. In der Saison 2017/18 spielte er mit dem finnischen Team SPV am Champions Cup gegen SV-Wiler Ersigen (mit UBR-Sportchef Patrick Mendelin) und ging damals im Viertelfinal als Sieger vom Feld. Eine Verletzung hinderte ihn bis anhin, bereits als Spieler eingesetzt zu werden. Seine Heilung verläuft aber planmässig. Ende Dezember konnte er sein erstes volles Unihockey-Training absolvieren.

Über Weihnachten konnte zudem der Transfer von Tim Nyh (21/SWE) abgeschlossen werden. Der Schwede wechselt von Erstligist Lok Reinach zu den Nordwestschweizern. Der Schwede durchlief das renommierte Unihockey-Gymnasium in Umea und war die letzten beiden Jahre in der zweithöchsten Liga in Schweden engagiert. Im Oktober letzten Jahres folgte dann der Wechsel zu Lok Reinach in die Schweiz.

Nyh wie auch Kukko können sowohl als Center oder Verteidiger eingesetzt werden und sollen mithelfen, dass Offensivspiel der Basler im Hinblick auf die Playoffs weiter anzukurbeln.

"Ich bin über die Neuverpflichtungen sehr glücklich, erweitern sie doch unser Kader in der Breite und bringen auf der Verteidiger- und Center-Position mehr Konkurrenzkampf ins Team", so Cheftrainer Antti Peiponen. "Kukko kann seine grosse Erfahrung ins ansonsten recht junge Team einbringen. Nyh hat in den ersten Trainings sein Können bereits unter Beweis gestellt und er verfügt über eine hervorragende Spielübersicht", so Peiponen weiter.

Seit Anfang Januar ist zudem auch Valentin Schmid wieder voll im Training integriert. Nach einer langwierigen Rückenverletzung und kontinuierlichem Aufbau steht auch er dem Team von Cheftrainer Antti Peiponen wieder zur Verfügung.

Nyh wird am Wochenende (Anpfiff 17.00 Uhr, Ste. Croix Fribourg) bereits im Einsatz stehen. Kukko sowie Schmid arbeiten weiter an ihren Comebacks.