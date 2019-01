Erfreuliche 39 Turner sowie 2 Gäste folgten der Einladung zur 123. Generalversammlung des Turnvereins STV Wangen und erschienen am 19. Januar 2019 pünktlich im Saal des Café M in Wangen. Präsident Marco Arlati durfte nebst 12 anwesenden Ehrenmitgliedern Nora Haus und Manuela Heuri vom DTV begrüßen. Das älteste anwesende Ehrenmitglied Urs von Wartburg wurde geehrt. Den im vergangenen Vereinsjahr verstorbenen Ehrenmitgliedern Oswald Müller und René Friedli sowie dem Freimitglied Anton Flury wurde die letzte Ehre erwiesen.

Der Vorstand hatte nach der letztjährigen GV eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um den abnehmenden Turnstundenbesuch sowie die schwierige Helfersituation bei den Anlässen zu verbessern. Bereits aus dem Jahresbericht des Oberturners Samuel Hänggi konnte entnommen werden, dass die Präsenz in den Turnstunden stark anstieg. Die ersten umgesetzten Maßnahmen aus der Arbeitsgruppe, welche an der GV durch Thomas Rötheli präsentiert wurden, führten offenbar bereits zum ersten Erfolg. So konnten auch gleich 5 Mitturner (Lars Friedl, Thomas Holenweg, Sven Krönert, Noël Röhl und Jan Wyss) als Aktivmitglieder aufgenommen werden. Zudem erschienen seit Herbst 2018 weitere vier Mitturner in der Turnhalle (Gianfranco Falco, Patrik Munzinger, Mathias Nebiker und Björn Sonderegger). Somit zählt der Verein mit Mitturnern, Aktiv-, Frei- und Ehrenmitgliedern einen Bestand von 101 Turnern.

Diese Verstärkung sorgte unter anderem auch dafür, dass am eidg. Turnfest in Aarau erfreuliche 21 Turner zusammen mit 15 Turnerinnen vom DTV im dreiteiligen Vereinswettkampf antreten werden. Die technische Kommission um Daniel Fluri und Samuel Hänggi startet im Frühjahr mit den ersten Trainings. Für die Wangner Jugend bieten die STV Vereine auch im 2019 wieder zwei Sporttage sowie das Unihockey Chlausenturnier an. Weiter stehen für die rund 150 Jugikinder wöchentlich viele Leiter im Einsatz, dies unter der Führung der Jugendkommission mit Präsident Tobias Meier. Eine eindrückliche Zahl, welche von einer sehr gut funktionierenden Nachwuchsförderung zeugt.

Christian Marbet wurde zum neuen Beisitzer und Kommunikationsverantwortlichen gewählt. Auch hier setzte der Vorstand eine weitere Maßnahme aus den Vorschlägen der Arbeitsgruppe um. Sowohl der Präsident wie auch die übrigen Vorstandsmitglieder stellen sich noch ein weiteres Jahr zur Verfügung. Weiter konnten auch sämtliche Ämter außerhalb des Vorstandes sowie mit einer Ausnahme alle Organisatoren der Helfer- und Sportanlässe besetzt werden. Aufgrund weniger Einnahmen aus diesen Anlässen fiel der budgetierte Verlust im vergangenen Vereinsjahr etwas höher aus. Und wegen der Teilnahme am eidg. Turnfest wird auch im 2019 ein Verlust erwartet. Die Vermögenslage erlaubt es aber, dass der Mitgliederbeitrag nicht erhöht werden muss und der Verein nach wie vor gesunde Finanzen aufweisen kann. Auch die seit Jahren sehr guten Ergebnisse in den verschiedenen Riegenkassen bekräftigen eine finanziell gut abgesicherte Zukunft.

Auch bei der Ehrung der fleißigen Turner (Matthias Egli, Daniel Fluri, Reto Frankiny, Samuel Hänggi) zeigte sich, dass sich seit der letzten GV einige Turner nicht nur vorgenommen hatten, wieder mehr in der Halle zu erscheinen, sondern dies auch umsetzten. Der neue Vereinsmeister Matthias Egli durfte den Wanderpreis entgegennehmen. Die Tellersammlung zu Gunsten des Samaritervereins Wangen ergab einen stolzen Betrag von Fr. 350.--. Der neue Präsident der Redaktionskommission REKO René Frankiny präsentierte aktuelle und erfreuliche Informationen zur Vereinszeitschrift „Wangner Turner“. Nachdem die neuen Mitglieder zum ersten Mal das Turnerlied mitsingen „durften“, folgte eine eindrückliche Bildershow, welche alle sportlichen und geselligen Erlebnisse des vergangenen Vereinsjahres noch einmal aufleben liessen.