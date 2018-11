Die Feuerwehr sucht einsatzfreudige Frauen und Männer zwischen 20 und 35 Jahre zur Verstärkung der Sanitätsabteilung.

Wollen Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen aus Ihrem Beruf (Bereich Gesundheitswesen) auch in Ihrer Freizeit anwenden?

Auch interessierte und motivierte Personen, welche keine beruflichen Vorkenntnisse haben, sind herzlich willkommen.

Mitmenschen in Not zu helfen ist wohl eine der schönsten Aufgaben zum Wohl der Gemeinschaft und wird von Einwohnern und Betroffenen sehr geschätzt. Jede Gemeinde hat den Feuerwehrdienst zu organisieren. Das funktioniert nur, wenn Einwohnerinnen und Einwohner bereit sind diesen Feuerwehrdienst „eine Pflicht und ein Dienst an der Allgemeinheit“ zu leisten.

Die Frauen und Männer der Abteilung Sanität leisten bei Einsätzen erste Hilfe für Verletze (gerettete Personen, aber auch von Kameraden).

Zu Ihren Aufgaben gehören auch das Betreuen von betroffenen und verletzten Personen. Diese Tätigkeiten werden unter dem Jahr zusammen geübt und trainiert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt oder haben Sie noch Fragen?

Wenn ja, melden Sie sich bitte beim Kommandant Michael Küng unter kommandant@fwgetu.ch oder 079 357 24 41.