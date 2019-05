Jeffrey Schmidt kehrte am vergangenen Wochenende an den Ort seines ersten Siegs im ADAC GT Masters zurück. 2018 hatte er das Samstagsrennen in Most gewonnen. Ein Jahr später verlief das Rennwochenende in Tschechien nicht wie erhofft. Vor 17.800 Zuschauern musste Schmidt mit einem Junior-Podium und Punkten für Platz neun im Sonntagsrennen Vorlieb nehmen.