Am 22. September startete für die 34 motivierten Satus Mitglieder die Vereinsreise nach Einsiedeln. Das Städtchen am Sihlsee bietet so einiges. An diesem Tag konnten die Satus Mitglieder zwischen zwei Angebote auswählen. Zur Auswahl stand die Besichtigung der Skisprungschanze oder auf abenteuerlicher Weise mit dem Airboard die Aufsprungbahn hinunter zu fahren. Nach diesem Wagnis weiss nun auch unser Oberturner, wie es sich anfühlt, mit 80 km/h auf dem Po hinunter zu rutschen.

Obwohl wir ein Turnverein sind, waren trotzdem alle froh um den danebenstehenden Personenlift.

Das Mittagessen haben wir in dem Restaurant der bekannten einsiedler Milchmanufaktur genossen. Die anschliessende Pause im Car haben alle dankend angenommen. Das Nachmittagsprogramm fand auf dem nahegelegenem Mostelberg, inklusive Überquerung der bekannten Hängebrücke statt.

Zielsicher haben wir gegen den späteren Nachmittag mit der letzten Gondel die Fahrt ins Tal auf uns genommen und sind mit dem Car wieder wohlbehalten in Lostorf angekommen.

Raffael Segna