Die Feuerwehr Vereinigung Birmensdorf reiste für 3 erlebnisreiche Tage in die Pfalz nach Deutschland. Der Reiseführer und Organisator Gusti Brand hatte uns eine unvergessliche Reise versprochen und das konnte er vollumfänglich erfüllen.

Der erste Zwischenhalt nach der kurzweiligen Busfahrt war in Kenzingen, mit Kafi & Gipfeli oder was man sonst noch Feines in der Bäckerei-Konditorei in der Auslage fand. Danach ging es frisch gestärkt weiter nach Speyer für eine Erlebnisfahrt in den Berghäuser Altrhein. Gemütlich und mit viel Aussicht auf die Flusslandschaft nahmen wir gemeinsam das Mittagessen an Bord der FGS «Pfälzerland» ein.

Nach der Rückkehr erwartete uns bereits der Bus wieder für den nächsten Programmpunkt. Das Besucherzentrum und die Werkrundfahrt bei der BASF Ludwigshafen waren sehr imposant. Die «Röhrenstadt - O Ton Gusti» auf dem Werkgelände hat uns sehr beeindruckt und ebenso die vielfältigen Produkte die die Firma BASF entwickelt und herstellt.

Das Hotel Check-in in Ludwigshafen war schnell erledigt und es ging nahtlos weiter mit dem Abendprogramm. Wir assen und tranken ausgiebig im «Mayers Brauhaus», die Schlachtplatten und die 2 Fassbier waren reichlich für uns alle gewesen! Im Hotel ging es dann an der Bar mit einer Reisegruppe aus Tirol noch gesanglich und ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden weiter.

Am nächsten Morgen durften wir die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen besichtigen und wurden kompetent vom diensthabenden Wachleiter durch die Feuerwache 1 geführt. Der ganze Fahrzeugpark und die Mannschaftstärke (Feuerwache 1-3) von ca. 140 Personen sind schon beeindruckend. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, zusammen mit der BASF Werkfeuerwehr, umfassen circa 400 Feuerwehrleute. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen leistet gesamthaft 4000 Einsätze pro Jahr.

Danach fuhren wir weiter mit unserem Bus an das nahe Rheinufer und genehmigten uns ein gemeinsames Mittagessen bei schönstem Sommerwetter im Gartenrestaurant.

Anschliessend wieder zurück beim Reisebus mit unserem Chauffeur Johannes, der zusammen mit uns die 3 Reisetage verbrachte. Er brachte uns nach Worms, wo wir den imposanten «Dom St. Peter zu Worms» vom Jahr 1200 besichtigen konnten. Am Nachmittag die Weiterfahrt zum Weinbaugebiet in der Rheinischen Tiefebene. Wir besuchten das Familienweingut Kleemann in Gimbsheim. Der Winzer Uwe Kleemann empfing uns bereits eingangs Gimbsheim und nahm uns sogleich nach Guntersblum auf die Wanderung durch den Weinbergs Lehrpfad mit. Am Abend unterhielt er uns bei einer längeren Weinprobe von weissen und roten Sorten, mit derben Trinksprüchen und Gesangseinlagen, in seinem Weingut.

Wir sind nun schon beim letzten Tag unserer Reise angelangt. Am Morgen genossen wir im Hotel noch ein ausgiebiges Frühstück vom reichhaltigen Buffet und fuhren anschliessend mit dem Bus nach Neustadt Bahnhof zum Einstieg auf das Kuckucksbähnel. Die nostalgische Fahrt mit dem Dampf-Bähnel, von Neustadt nach Elmstein, dauerte circa eine Stunde und führte uns durch den schönen Pfälzerwald.

Den Ausflug auf die Burgschenke Krobsburg hatten wir spontan gestrichen, da die Baustellenumleitung eine zu grosse Zeitverzögerung mit sich gebracht hätte. Daher speisten wir spontan unterwegs im Landgasthaus Frauenstein in Hinterweidenthal. Mit vollem Magen und zufriedenen Gesichtern brachen wir dann wieder Richtung Schweiz nach Birmensdorf auf.

Fotos zur Vereinsreise auf www.feuerwehrbirmensdorf.ch.

Feuerwehr Vereinigung Birmensdorf

René Hedinger