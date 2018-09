Am Samstag den 8.9.18 machten sich neun aufgeregte Frauen um 6.51Uhr auf den Weg ins Tessin. Nach dem wir nach einer langen Zug und Busfahrt Ascona erreicht hatten, parkierten wie unser Gepäck in unserem schönen kleinen Hotel Antica Posta. Ein wenig aufgefrischt machten wir uns mit dem Bus nach Locarno wo wir ein feines Mittagessen genossen. Nach der Stärkung klapperten wir die paar Geschäfte ab. Bevor wir uns auf den Weg zum Nachtessen machten gönnten wir uns noch eine Dusche und machten uns zu Fuss auf den Weg ins 20min entfernte Restaurant. Nach dem Essen Liesen wie den Abend noch gemütlich in einer kleinen Bar ausklingen. Am Sonntag startete unser Tag um 9.00Uhr mit einem grosszügigen Morgenessen. Heute stand eine kleine Rundwanderung durch Ascona auf dem Plan, am Höchsten Punkt angekommen hatten wir einen wunderschönen Ausblick auf den Lago Maggiore und die Insel Brissago. Wider unten angekommen war es schon wieder Zeit für unser Mittagessen in der Marina Launch. Und so machten wir uns um ca. 16.00Uhr auch schon wieder auf den Heimweg und kamen alle erschöpft aber sehr glücklich um 19.30Uhr wider in Eiken an. Wir blicken auf ein wunderschönes Wochenende mit Traumhaftem Wetter zurück.