Wie jedes Jahr im Dezember fanden am 9. Dezember 2018 die Vereinsmeisterschaften des Damenturnvereins Muhen statt. In diesem vereinsinternen Wettkampf messen sich rund 50 Mädchen in der Gymnastik, der Hauptdisziplin des DTV Muhen. Die Mädchen üben in den Turnstunden davor ihre Wettkampfübung und stellen sich während der Vereinsmeisterschaft einzeln den Kampfrichtern. In diesem Jahr erkämpfte sich Kelly Hunziker den Titel der Vereinsmeisterin mit der hervorragenden Note 9.82.

Selbstverständlich dürfen auch Spiel und Spass nicht fehlen. Am Nachmittag absolvierten die Mädchen und einige Jungs eine Fitness-Olympiade. Ein Spielturnier zum Schluss rundete den verregneten Sonntag ab.

Auch in diesem Jahr durfte der DTV Muhen viele Eltern, Grosseltern und Geschwister in der Turnhalle begrüssen. Es freut uns, dass dieser Anlass so viel Anklang findet und die Turnerinnen eine so tolle Unterstützung erfahren dürfen.