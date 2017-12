An unserer jährlichen Vereinsmeisterschft der SLRG Fricktal, der am 2. Dezember stattfand, gaben alle Schwimmerinnen und Schwimmer ihr bestes. Um halb neun trafen sich die Wettkämpfer/innen und die Eltern im Hallenbad in Sisseln. Nach den letzten Infos des Trainers, begangen die Teilnehmer sich einzuschwimmen. Mit der ersten Disziplin, dem Puppenschwimmen, gefolgt von Ringli/Tellertauchen begann der Wettkampf. Nach der Pause bestritten die Wettkämpfer/innen mit neuer Energie auch noch die zwei letzten Disziplinen, dem Freistiel und dem Rettungsballwerfen.

Nach einem spannenden, fairen und unfallfreien Wettkampf, gab es nun das verdiente Mittagessen in dem Schützenhaus Blauen in Oeschgen. Endlich war es soweit, die langersehnte Rangverkündigung begann. Nebst den Podest Plätzen der einzelnen Kategorien, erkoren wir auch den kleinen und den grossen Vereinsmeister.

Der kleine Vereinsmeister ging an Samuel Siebenschuh und der grosse Vereinsmeister, wie letztes Jahr schon, an Xeno Suter. Nach ein paar Worten der Jugendleiterin Conny Leclerc und des Präsidenten Volker Joh wurde anschliessend das Dessertbuffet eröffnet. Somit ging ein erfolgreicher Tag zu Ende und freuen uns auf die neuen Wettkämpfe im neuen Jahr.

Stefan Bitterli