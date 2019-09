Unser Vereinsausflug führte uns diesmal ins Freiburgerland. Wir erreichten das Hotel Bad direkt am Schwarzsee um ca. 10 Uhr. Nach Kaffee und Gipfeli joggten oder wanderten wir bis zum Berghaus Riggisalp, welches auf einer Meereshöhe von 1'500 Metern liegt. Die Älplermagronen mit Apfelmus mundeten nach der Anstrengung sehr gut. Am Nachmittag fuhren einige von uns mit dem Trottinet zurück zum Schwarzsee, die anderen wanderten oder fuhren mit der Sesselbahn zur Talstation. Die neu renovierten Zimmer wurden von den 31 Teilnehmenden bezogen und schon bald gab es ein Apéro, welches vom Hotel offeriert wurde. Um 19 Uhr war ein feines 4-Gang Nachtessen angesagt. Den Ausklang genossen einige auf der Terrasse, die anderen in der hoteleigenen Bar.

Nach dem reichhaltigen Zmorgenbuffet am Sonntag fuhren wir gemeinsam mit der Sesselbahn zur Bergstation Riggisalp, von wo unsere 3-stündige Wanderung begann. Sie führte uns über die Alp Untere Euschels, dann über einen Höhenweg zum Aussichtspunkt Rippetli, wo wir uns eine kurze Rast gönnten. Die herrliche Aussicht auf den Schwarzsee und die Umgebung war traumhaft. Weiter gings zur Alpwirtschaft St. Antoni Brecca. Ein kleines Mittagessen gabs zur Stärkung, bevor wir den Abstieg durch den Breccaschlund wieder zum Schwarzsee in Angriff nahmen. Zum Abschluss verpflegten wir uns im Restaurant Gypsera mit Kaffee und etwas Süssem, bevor wir schon wieder den Heimweg antreten mussten.