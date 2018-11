Trotzdem begannen die Solothurnerinnen konzentriert und legten die Nervosität schon bald ab. In der 10. Minute kam Jasmin Bosshard durch einen guten Pass durch die Schnittstelle von Selin Wegmüller zur ersten grossen Torchance. Die Torhüterin im Aarauer Tor war kurz vor ihr am Ball und machte so die Chance zu Nichte. Wenig später versuchte es Esin Bardakci mit einem Distanzschuss, der das Ziel aber verfehlte. In der 16. Minute konnte Lina Schläfli nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Den zugesprochenen Freistoss konnte Rebeka Müller wunderschön, direkt in der oberen Torecke zum 0:1 verwerten.

Aarau kam nie richtig ins Spiel, sie agierten mit langen Pässen, die aber allesamt im Mittelfeld von den gut stehenden Derendingerinnen abgefangen wurden. Vor allem die kleinste auf dem Feld, Selin Wegmüller, gewann die meisten Kopfbälle und konnte so die Angriffe des Heimteams unterbinden. In der 28. Minute setzte sich Carla Hager auf der linken Seite durch, passte zur Mitte, wo Jasmin Bosshard in die Flanke reinrutschte und so das 0:2 erzielen konnte. Die Aarauerinnen konnten sich bei ihrer Torhüterin Jil Schneider bedanken, dass es nur 0:2 hiess. Immer wieder kam sie gut aus dem Tor und vereitelte so die Torchancen der Derendingerinnen.

Imoberdorf ersetzt Schläfli

Die hart geführten Zweikämpfe im Mittelfeld wurden mehrheitlich von den Solothurnerinnen gewonnen. Vor der Pause unterschätze Vanessa Kley einen Ball, den sie ins Aus laufen lassen wollte, die Aarauer Spielerin konnten den Ball aber noch erlaufen, Vanessa berührte sie im Strafraum leicht regelwidrig wodurch diese sich fallen liess und es zum Penalty für das Heimteam kam. Lara Zürcher verwandelte diesen souverän zum Pausenresultat von 1:2.

Nach der Pause wechselte Urs Bühler die leicht angeschlagene Lina Schläfli durch Julia Imoberdorf aus. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff konnten die Gäste einen Eckball durch Selin Wegmüller treten. Der Ball landete via Kopfball irgendwie vor Annina Sommer, die ihn zur 1:3-Führung über die Torlinie schob. Aarau kam nun etwas besser ins Spiel, sah ihre Torschussversuche aber von der Derendinger Verteidigung und dessen Torfrau Martina Rytz zu Nichte gemacht.

3. Tabellenplatz gesichert

Das Spiel war nun etwas ausgeglichener, beide Teams kamen zu Eckbällen. Einer von diesen konnten die Aarauerinnen in der 83. Minute durch einen Kopfball von Anaîs Salzmann zum 2:3 verwerten. Zwei Minuten später kam Katy Suter, die von einer Verletzungspause zurückkehrte, für Jasmin Bosshard zu ihrem ersten Einsatz. In der Nachspielzeit ging ein Angriff über Carla Hager und Vanessa Kley den Aarauerinnen zu schnell, die flache Hereingabe konnte Katy Suter zum Schlussresultat von 2:4 verwerten. Eine wiederum gute Leistung des ganzen Teams sicherte den Derendingerinnen drei Punkte und somit den 3. Tabellenplatz.

Nun freuen wir uns auf das Cup 1/4 Finalspiel vom kommenden Samstag, 24. November, 19.00 Uhr in Solothurn gegen den Grasshoppersclub Zürich (NLA)!