Vorschau NLA- Landhockey Herren, Playouts

In den Playouts trifft der Oltner Stadtklub im finalen Abstiegskampf auf BB Genf. Verliert der HCO auch diese Serie, gibt es keine Rettung mehr. Den Abstieg verhindern will mit allen Mitteln HCO- Trainer Gerhard, der zuletzt auch wieder Routiniers wie Schwager oder Rolf Fallegger für die Partien aufbot.

In der Serie gegen Zürich zeigte Olten schönes Offensivhockey und hätte das erste Spiel im Kleinholz verdientermassen gewinnen müssen. Gegen BB Genf sind aber jetzt keine Fehler mehr erlaubt, primär das positive Resultat zählt. Die Romands zeigten mit einem Heimsieg in der anderen Serie gegen Luzern, wo ihre Stärken liegen. Zudem haben sie mit Ruiz einen torgefährlichen Eckenschützen in ihren Reihen. Um diese Serie zu gewinnen, benötigt Olten nebst mehr Wettkampfglück einen Auftaktsieg, um in der Rhonestadt bestehen zu können!

24.06.2017 15.30 Uhr HCO : BB Genf

25.06.2017 11.00 Uhr BB Genf : HCO (Stade de Richemont)

Kader HC Olten:

Müller; C. Roth,Claudio Schärer, Berger, Grasso, Hengartner, Gassner, David Schärer,M. Hug, Studemann, Büchler, Vitelli,

Wintenberger, C. Fallegger, Knabenhans; Eismann, Schwager, Rolf Fallegger, Rindlisbacher, Borer.