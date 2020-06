Veloplausch der Turngruppe Zufikon

Nach der langen Zeit des Lockdowns bot der jährlich stattfindende Veloplausch die Gelegenheit, sich endlich einmal wieder in der Realität zu begegnen.

Die stattliche Zahl von 15 Personen hatte sich von den Regengüssen am Nachmittag nicht beirren lassen und fand sich um 19 Uhr beim Grillplatz ein.

Die beiden Gruppen der Velofahrer und die Wandergruppe starteten zwar noch während des letzten Regenschauers, wurden dann aber sogar noch mit Sonnenschein und einem farbenprächtigen Abendhimmel belohnt. Es war einfach wunderbar, sich in der frischen Abendluft in der üppigen Natur mit den leuchtenden Farben und in fröhlicher Gesellschaft zu bewegen. Die Routen führten uns über Stetten (Geniessergruppe) bis Melligen (sportliche Gruppe) und auf verschiedenen Wegen zurück nach Zufikon.

Währenddessen bereiteten Yvonne und Antoinette auf dem Grillplatz alles für ein gemütliches, BAG-konformes Zusammensein bei Wurst und Brot, kühlen Getränken und Kaffee und Kuchen vor.

Die neuen Begrüssungs- und Verabschiedungsrituale sind zwar noch immer gewöhnungsbedürftig, geben aber auch viel Anlass für Heiterkeit.

Es war ein angenehmer, fröhlicher Abend, gut für Leib und Seele.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten.

Unter professioneller Leitung bietet die Turngruppe Zufikon jeden Freitag in der Turnhalle B von 20 bis 21 Uhr eine Fitnessstunde mit anschliessendem, freiwilligen Volleyball an.

Sommerpause vom 4.7. – 9.8 2020

Achtung: aktuelle Informationen auf der Homepage beachten. Zurzeit finden keine Fitnessstunden statt.

Nähere Informationen unter: www.turngruppe-zufikon.ch

22.6.2020 H/Bu