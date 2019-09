Am 18. September 2019 waren in der Bibliothek in Unterkulm wieder die Jüngsten mit Begleitpersonen zu Gast. Es herrschte Grossandrang und ging lebhaft zu und her.

Esther Kyburz vom Bibliotheks-Team freute sich über die vielen Gäste und führte im Rahmen eines Buchstartanlasses einen Värsli-Nachmittag durch. Zum Buch «Familie Maus» wurde das Programm kurzweilig gestaltet. Da wurden Värsli geschmiedet und Lieder gesungen. Gross und Klein hatte den Plausch.

Das Bibliteam und auch die kleinen Gäste freuen sich bereits wieder auf den nächsten Anlass.