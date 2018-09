Am 4. September war Esther Kyburz vom Unterkulm Bibli-Team in der Kita Wundergarten in Oberkulm zu Gast.

Im Rahmen eines Buchstartanlasses hat sie zum Buch «Alles wird gut» einen Värsli-Nachmittag gestaltet. Die Kleinkinder können auf diese Art und Weise spielerisch an die Bücher herangeführt werden. Das Bibliteam freut sich, dass die Kita Wundergarten mit der Bibliothek zusammenarbeitet und wird auch in Zukunft solche Anlässe durchführen.