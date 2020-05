Urs Mrose wird neuer Sportchef beim STV Baden, Geschäftsleitung der GmbH stellt sich neu auf

Welchen Bezug haben Sie zum Städtli-Handball?

Urs Mrose: Ich arbeite und wohne in Baden bzw. in Rütihof und bin mit meiner Fima, einem Ingenieurbüro, Spielersponsor von Städtli 1. Mit unserem Sohn Ilias, derim Jugenddorfverein HG Rütihof Handball spielt, gehen wir immer wieder in die nahe Aue, ein Spiel von Städtli anschauen. Als ehemaliger Handballer und Trainer in verschiedenen regionalen Vereinen, hat mich mein Sohn nach 14 Jahren Abstinenz wieder zum Handball zurückgebracht.

Wie ist es zum Engagement bei Städtli 1 gekommen?

Ich wurde von Jürg Kappeler, dem Geschäftsführer der GmbH, im letzten Spätherbst zu einem Gespräch eingeladen, und dann ging es relativ schnell. Nach Gesprächen mit dem Vereinspräsidenten Christoph Blöchlinger und meiner Familie haben mich die ganze Struktur, die Geschäftsstelle, die Mannschaft von Städtli Handball sowie die gute Atmosphäre und die Menschen in der Aue zum Engagement bewogen.

Was sind Ihre Ziele für die erste Saison als Sportchef?

Ich muss mich nach der langen Handballpause möglichst schnell in die Funktionen des Sportchefs einarbeiten. Dabei werde ich von Adi Lehner bestens unterstützt. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit der Geschäftsleitung auch für die nächste Saison eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen zu können, die wiederum an der Spitze in der NLB mitspielen wird.

Welche besondere Herausforderungen bringt die Coronakrise mit sich?

Viel Unsicherheit auf allen Ebenen. Das dauernde Abstand halten und die aufwändige Organisation im Beruf, im Sport und in der Familie... Der direkte Kontakt zu den Menschen privat wie auch im Handball fehlt oder ist eher schwieriger geworden. Die Gespräche werden auf digitaler Ebenen oder in Kleingruppen geführt. All das erleichtert meinen Einstieg als Sportchef natürlich nicht, und die strengen Auflagen des Bundes machen die Saisonvorbereitung enorm aufwändig.

Wie sehen Ihre Ziele als Sportchef von Städtli 1 längerfristig aus?

Ich orientiere mich an der «Vision 2022» des STV Baden Handball, an der ich weiter- und mitarbeiten will.