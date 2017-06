Am Wochenende des 10. und 11. Juni stellten die

Pontoniere Bex VD das Kantonal Bernische

Rayonwettfahren auf der Rhone auf die Beine.



Obwohl schweizweit alle Vereine nach Bex eingeladen

waren, gab es eine Sonderwertung für alle Berner-Sektionen

zu welchen sich auch die durchführenden Pontoniere der

Sektion Bex zählen. Dieses Rayonwettfahren gewann

Aarwangen (3.) vor Wynau (8.) und Murgenthal (9.). Die

Pontoniere Schönenwerd-Gösgen rutschten nach einer

Ranglistenkorrektur vom ersten Silberkranz auf den letzten

Goldkranzrang zwölf vor. Die Gesamtwertung sicherte sich

Dietikon vor Schwaderloch.

In der Kategorie D (Ü42) brachten Stefan Heller mit Philippe

Gross (Rang 12) und Daniel Marti mit Martin Nussbaumer

(Rang 17) ihre Leistung auf den Punkt und sicherten sich

damit ihre Kranzauszeichungen.

Bei den Aktiven, der Kategorie C (U42), durften sich Sandro

Stücheli mit Fahrchef Michael Schenker (Rang 23) und Harry

Schnegg mit Philip Ascari (Rang 40) den begehrten Kranz an

die Brust stechen lassen.





Bereits am 13. Mai luden die Murgenthaler Pontoniere zum

ersten Wettfahren der Saison ein. Und nur eine Woche

später traf man sich bereits wieder auf der Limmat in

Dietikon. Insgesamt gelangen den Schönenwerder

Pontoniere neun Kränze. Wobei man jenen von Manuel

Jetzer und Nico Geiser in Dietikon besonders erwähnen darf.

Mit einer sehr guten Fahrt schafften sie den fünften Platz in

der Kategorie zwei.



Als nächstes steht der Saisonhöhepunkt an, die

Schweizermeisterschaft in Wallbach AG . Diese findet vom

23. – 25. Juni auf dem zum Teil über 200 Meter Rhein statt.



Vom 25. - 27. August führen die Pontoniere wieder ihr

traditionelles Aarefest durch. Am Samstag und am Sonntag

wird wie gewohnt das Schlauchboot-Plauschrennen

stattfinden.

NEU wird am Samstagvormittag auch ein Schüler-

Schlauchboot-Plauschrennen durchgeführt. Weitere Infos

sind bald auf www.pontoniere-sg.ch zu finden. (db)