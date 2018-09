Das Team von Trainer Brandstaeter Möhlin präsentierte sich gut in den Startminuten. Die ersten Angriffe schlossen die Platzherren fokussiert ab und erspielten sich sogleich eine 2:0-Führung. Altdorf liess sich aber nicht vom Gegner aus dem Konzept bringen und blieb stets knapp an Möhlin dran. Die Innerschweizer Deckung organisierte sich aber zunehmend besser und gegen Mitte der ersten Halbzeit übernahmen die Gäste die Führung. Die Altdorfer setzen wiederholt Tomas Adamcik in Szene, der vom Kreis alle seine insgesamt sechs Schussgelegenheiten in Tore ummünzte. Auch die Nachwuchshoffnung der Gäste, Pascal Aschwanden, überzeugte durch trickreiche Abschlüsse, mit denen er den Möhliner Torwart überlistete.

Rok Jelovcan wusste sich zwischen den Pfosten allerdings für diese Treffer zu revanchieren. Beim Stand von 9:10 für Altdorf vereitelte er nämlich gleich zwei Abschlüsse der Gäste, sodass Möhlin den Ausgleichstreffer erzielen konnte, statt einem Zweitorerückstand hinterherzuhetzen. Aufgerüttelt von ihrem Keeper erkämpften die Fricktaler sich die Führung zurück und dank einem Tor aus dem Rückraum von Patrik Vizes, mit satten elf Treffern an diesem Abend erneut bester Möhliner Torschütze, ging die Heimmannschaft mit einem 15:13 Vorsprung in die Halbzeitpause.

Täuschende Sicherheit

Nach Wiederanpfiff erwischten erneut die Fricktaler den besseren Start. Innert wenigen Minuten konnten die Aargauer ihre Führung auf fünf Tore zum 20:15 ausbauen (35). Möhlin schien die Partie nun in den Griff zu bekommen, doch die hartnäckigen Innerschweizer waren nicht gewillt, die Punkte kampflos aufzugeben. Im Gegenteil, Möhlin leistete sich nun einige Unkonzentriertheiten und die lauernden Altdorfer nutzten die sich bietenden Chancen humorlos aus. Bevor man sich versah, hatten die Gäste den Rückstand wieder auf einen Treffer zum 25:24 verkürzt.

Florian Wirthlin, der im Abschluss einige Male glücklos gewirkt hatte, gelang in dieser Phase ein wichtiger Treffer, der Möhlin wieder mit zwei Treffern in Führung brachte. Doch wieder liessen sich die Spieler vom Trainerduo Munzert/Fallegger nicht beirren und erzielten wiederum den Anschlusstreffer. In den letzten fünf Minuten kam also noch einmal Spannung auf und die Ereignisse überschlugen sich regelrecht. Innert fünfzehn Sekunden erhöhte zuerst Vizes auf 27:25, ehe Amer Zildzic das 26. Tor für die Urner erzielte. Zudem schicken die Schiedsrichter Maurice Meier für einen Schubser an Zildzic mit einer Zweiminutenstrafe auf die Bank. Den darauffolgenden, wahrscheinlich siegsichernde Angriff vermochten die Aargauer nicht zu verwandeln.

Zwischenbilanz: Sieben Punkte aus vier Spielen

Der freistehende Sandro Caminada schockte die Zuschauer, als er frei am Kreis stehend mit einem guten Schuss den Torwart bezwang, aber am Torpfosten scheiterte. Die Zuschauer atmeten entsprechen auf, als der schnell ausgeführte Gegenstosspass der Gäste im Seitenaus landete. Unglücklicherweise gelang es den Fricktalern auch mit der zweiten sich nun bietenden Chance nicht, die zwei Punkte einzufahren. Stattdessen spielte Altdorf die letzten verbleibenden Sekunden herunter und erzielte nur eine Sekunde vor Schluss den Ausgleichstreffer zum 27:27 durch David Arnold.

Während die Urner ihren verdienten ersten Saisonpunkt feierten, richteten sich die Blicke der Fricktaler konsterniert auf den Hallenboden. So mancher Spieler trauerte wohl seinem einen oder anderen Wurf nach. Doch wie Torwarttrainer Alain Wenger es im Interview nach dem Spiel treffend auf den Punkt brachte: «Wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber heute hat es nur für ein Unentschieden gereicht.» Man habe nun sieben Punkte aus vier Spielen geholt und damit könne man durchaus zufrieden sein, führte er weiter aus. Trotz der Enttäuschung über den Punktverlust in letzter Sekunde behält Wenger mit seiner Einschätzung recht.