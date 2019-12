Turnshow TV Dulliken 2019, Vo Ahfang ah

Endlich wieder Turnshow !

Nach dem Kantonalturnfest in Mittelgösge und anschliessend dem Eidgenössischen Turnfest in Aarau, wurde das letzte erwartete Highlight der letzten 2 Jahren mit viel Arbeit und tüchtigen Helfern auf die Beine gestellt.

Die an beiden Tagen komplett ausverkaufte Aabendunterhaltung des TV Dulliken war ein grossartiger Erfolg.

Mit viel Witz, Spannung und viel Turnerischem können, durften die Besucher den TVD durch die Zeit der Vereinsgeschichte begleiten.

Da die Show „Vo Ahfang ah“ bis 110 Jahre in der Zeit zurückreiste, konnten sogar unsere älteren Besucher in Erinnerungen schwelgen , was sogar nach der Show von einigen Gästen als Lob ausgesprochen wurde.

Wie nach viel Training und Muskelkater, waren es wie erhofft zwei sehr gelungene Abende, die mit leckeren Speisen der Vereinsküche oder einem Schlummertrunk an der Vereins-Bar abgeschlossen werden konnten.

Wir freuen uns schon sehr auf das nächste Fest 2021.

Josh Vogt