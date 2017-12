Was gibt es besseres als einen gemütlichen Filmabend? Dies denken sich auch unsere drei Freunde Mige, Toni und Gregy und entscheiden sich, den Abend vor dem Fernseher zu verbringen.

Wie üblich ist der Kühlschrank leer und Gregy ringt sich dazu durch, die für einen Filmabend notwendige Verpflegung an der Tankstelle zu besorgen. Währendessen sollen Mige und Toni den passenden Film aussuchen: eine nicht ganz so einfache Aufgabe, wie sich herausstellt. Aber nicht nur Mige und Toni haben eine schwere Zeit, auch Gregy muss auf seinem Weg zur Tankstelle einige Hindernisse überwinden...

Finden Mige und Toni einen passenden Film? Kommt Gregy jemals an der Tankstelle an? Und was haben "der Fischer" und "Scream" mit dem Ganzen zu tun?



Findet es heraus, an der diesjährigen Turnshow des STV Niederwil unter dem Motto:



3, 2, 1...ACTion



Wir freuen uns auf deinen Besuch am 29. / 30. Dezember 2017 in der Mehrzweckhalle in Niederwil.