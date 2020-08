Turnen für Jedefrau / Jedermann in Wettingen - auf in die neue Runde

Am 10. August 2020 ist es endlich wieder soweit - Fitnessbegeisterte - oder solche, die es noch werden wollen - treffen sich um 18.30 / 19.30 Uhr in der unteren Halle im Zehntenhof Wettingen zum Turnen für Jedefrau/Jedermann.

Aerobic, Beweglichkeit, Gleichgewicht, Kraftaufbau, Stretchen, Entspannen - all das wird trainiert.

Es werden zwei Lektionen angeboten - so dass sicher immer genügend Abstand gehalten werden kann.

Zwischen den Lektionen besteht die Möglichkeit, Basketball zu spielen.

Neu wird eine Präsenzliste geführt, damit im Falle eines Falles das Contact Tracing möglich wird. Und neu ist auch die Bitte, dass jeder selber ein Mätteli oder ein Tuch mitbringen soll.

Beitrag pro Teilnahme 5.--.