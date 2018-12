Robert Keller, Nachwuchschef im Aargauer Schiesssportverband (AGSV), freute sich über die stabile Beteiligung am «Aargauer Zähni» und an den guten Resultaten am Finaltag. Über 300 Schützinnen und Schützen nahmen an der 34. Austragung dieses Nachwuchsschiessens mit Druckluftwaffen teil.

«Das ist im Winter unser wichtigster Nachwuchsanlass an der Basis. Die Zuspruch ist Jahr für Jahr erfreulich», bemerkte AGSV-Kantonalpräsident bei seinem Finalbesuch im Badener Schiesskeller.

Spannender Kampf

Den zweiten Sieg bei ihrer letzten Teilnahme realisierte die aufstrebende Oberentfelder Gewehrschützin Marion Obrist. Die 16-jährige Suhrentalerin erzielte stehend frei mit 181 Punkten aus 20 Schüssen das Tagesbestresultat. Der um ein Jahr jüngere Michel Hirt von den Sportschützen Obersiggenthal musste sich um einen Zähler geschlagen geben.