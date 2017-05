20./21. Mai 2017:

Schweizermeisterschaften Trampolin, Lausen

Mit insgesamt 10 Turnern trat der Trampolin-Club Waltenschwil an den diesjährigen Schweizermeisterschaften (SM) an.

Der erste Wettkampftag startete mit der Kategorie U15 National Boys. Jon-Erik Lang, ein junger Turner in seiner ersten Wettkampfsaison, konnte eine saubere 1. Übung absolvieren. Die wacklige und tiefe 2. Übung zeigte danach seine Nervosität. Schade, denn so verpasste er nur um einen Punkt den Einzug ins Final. Rang 10 von 12 Teilnehmer.

In der Kategorie National B Herren blieb Marvin Sarbach, der einzige andere männliche SM-Turner von Waltenschwil, nervenstark und konnte mit zwei guten und sehr zentral geturnten Übungen als Vierter den Einzug ins Final feiern. Im Finaldurchgang war auch ihm seine Nervosität anzumerken und so schloss er seine diesjährige Saison auf dem Rang 6 von 11 ab.

Parallel dazu fieberten wir in der Kategorie National B Damen gleich mit fünf Turnerinnen mit. Jana Kemper verpasste nach zwei tollen Übungen so knapp wie nur möglich den Final: Punktgleich mit einer anderen Turnerin wurde der Entscheid anhand der Haltungsnote zugunsten der Konkurrentin gefällt. Daher kein Finaleinzug und somit Rang 9 für unsere Athletin. Laura Steinmann schloss ihren Wettkampf mit nur 0.8 Punkten Rückstand nach einer haltungsstarken 1. und eher wackligen 2. Übung auf dem 14. Rang ab. Ihre jüngere Schwester Katja Steinmann erreichte nach zwei konstanten, aber eher tieferen Übungen den 20. Rang. Amy Lowe folgt ihr analog auf dem 22. Rang. Den Abschluss der Kategorie bildete leider Ylena Bomatter, welche nach einem Sturz beim zweiten Sprung der ersten Übung auch mit der guten 2. Übung keine Punkte mehr gut machen konnte, Rang 28 von 28 Teilnehmern.

Der zweite Wettkampftag begann mit unserer jüngsten Turnerin Chiara Simoniello in der Kategorie U11 National. Sie konnte ihr Leistungsniveau der Saison halten und sogar mehr Schwierigkeit mit dem Bauchsprung in der zweiten Übung zeigen. Für eine Platzierung weiter vorne fehlt ihr aber vor allem Höhe, 1-3 Höhen-Punkte mehr pro Übung wurden nämlich im Final dargeboten. So erreichte sie Rang 21 von 25 Teilnehmern.

In der Kategorie U13 National starteten auch an der SM am meisten Athleten. Auch hier fehlte es unseren Turnerinnen vor allem an der Höhe. So konnte Leoni Ihle trotz zwei schönen Übungen nur auf dem 26. Rang abschliessen. Jana Schuppisser, bereits mit einer Knieverletzung angereist, platzierte sich den noch mit einer haltungsstarken 1. Übung und trotz Sturz in der 2. Übung auf dem 30. Rang von 38 Teilnehmern.

So geht für uns eine weitere Wettkampf-Saison zu Ende. Wir danken allen Turnerinnen und Turnern für ihren Einsatz und wünschen eine gelungene Trainingszeit bis zu den nächsten Wettkämpfen im nächsten Jahr.