Trainingsweekend 2018 in Mürren IG StaWi

Als optimale Vorbereitung für die kommende Meisterschaft 2018/19, begaben sich die Indiaca Spieler der IG StaWi zusammen mit ihrem Partnerverein dem TV Hessikofen-Tscheppach ins Trainingsweekend nach Mürren.

28 gutgelaunte Spieler trafen am Freitag bei schönstem Wetter in Mürren ein. Bald hiess es schon Halle einrichten und trainieren. Mit der Höhe von 1650 m üM hatten doch einige ihre Mühe.

Vier Trainingseinheiten à 2 1/2 Stunden spürte man dann am Sonntag bei der Abreise in den Knochen.

Es war wieder ein sehr tolles Weekend, schönes Wetter, Schnee, gutes Essen, tolle Gespräche, lustige Momente, lässige Gesellschaftsspiele und natürlich viel Trainingsfleiss.

Man war sich schnell einig, auch nächstes Jahr trifft man sich wieder in Mürren !

IG StaWi / Isabelle Hachen