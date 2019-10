Trachtenvereinigung Solothurn reist nach St. Gallen

Am Freitag 11.Oktober trafen sich elf Trachtenleute, zielstrebig reisten wir nach St. Gallen. Bereits im Zug kamen viele Gespräche und Geschichten von früher an den Tag.

In St. Galen angekommen, erst mal einen Kaffee trinken und dann hiess es; "Olma wir kommen".

Wir bewunderten die grosse Trachtenvielfalt, in welcher viel Handarbeit liegt. Weiter gab es noch vieles zu bestaunen, Tänze, Gesang, Handwerk, schön präsentiertes Gemüse und Obst und noch vieles mehr.

Im Nu war es Abend, gut gelaunt, lachend und auch müde kamen wir zu dunkler Stunde nach Hause.

Sicher werden wir diesen Ausflug noch bei manchen unserer Zusammenkünfte revue passieren lassen.

Unserer Organisatorin, Therese Munzinger, ein herzliches Dankeschön.