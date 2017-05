Pünktlich mit dem angekündigten Schnuppernachmittag schien auch Petrus ein Cevianer zu sein. Vergangenen Samstag kehrte das Frühlingswetter kurzfristig zurück und so konnten die rund 50 Neo- und alle bisherigen Cevi-Kinder einen tollen Cevi-Samstagnachmittag bei gutem Wetter erleben:

Alle Kinder waren eingeladen in die Fantasiewelt Flaunia zu reisen – doch der Zutritt war nicht ohne weiteres möglich: In flaunischen Spielen hatten sich die Kinder zuerst zu beweisen: Beim Seilziehen, einem kniffligen Suchspiel sowie einem packendem Bändelikampf und einem Puzzle, das anhand eines Kroki zusammengesetzt wurde, lernten die Kinder einerseits einen typischen Cevi-Nachmittag kennen und andererseits konnten sie so in den Besitz des wichtigen Passworts gelangen, mit dem sie durch das Eingangstor und über die Brücke gehen durften, um endlich nach Flaunia reisen zu können. Doch in Flaunia war keinesfalls ausruhen angesagt: Bei Einheimischen, den sogenannten Flaunianern, erspielten sich die Kinder Gegenstände für eine leckere flaunische Spezialität: So gab es beim Fischer beispielswiese Öl oder beim Magier durch das richtige Erraten von Kräutern das wichtige Salz. Mit einer Strickleiter hatten die Kinder dann noch die Aufgabe, die Eier vom Baum zu holen – bei den Flaunianern ist eben alles ein bisschen anders. Zum Zvieri gab es dann die bekannte flaunische Spezialität: Ein Spiegelei im Papiersack auf dem Feuer gebrätelt – was nicht nur den Flaunianern herrlich schmeckte, sondern auch unseren Cevi-Kindern. Nach dieser Stärkung ging es bald schon wieder zurück in die „normale“ Welt – die Erinnerung an einen schönen Cevi-Nachmittag bei den Flaunianern und die Vorfreude auf den nächsten Cevi-Nachmittag bleibt jedoch allen Kindern sowie dem gesamten Leiterteam.

Der nächste Cevi-Nachmittag findet statt am 13. Mai 2017 – wer den tollen Schnuppernachmittag verpasst hat, kann auch an diesem Datum noch einsteigen.