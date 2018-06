Am vergangenen Sonntag, 27.5.2018 hiess es wieder einmal, für 13 Judokas sehr früh aufstehen und sich auf den langen Weg nach Magden zu machen. Denn in Magden fand die Aargauer Meisterschaft 2018 statt. In Magden angekommen ging es dann schon gleich los mit Wiegen, Aufwärmen und bald darauf hiess es für die ersten Judokas Hajime. Durch den ganzen Tag konnten wir von den 13 Judokas des Judo Clubs Muri spannende Kämpfe bestaunen. Nach einem langen Tag konnten sich auch die letzten Judokas auf den Heimweg machen. Für den Judo Club Muri war die Aargauer Meisterschaft sehr erfolgreich.

1.Platz: Selina, Rahel, Dawood, Nevio

2.Platz: Olivia, Estella

3.Platz: Chiara, Anja, Sandro

4.Platz: Elias, Ibat, Dean, Florian

Herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung.