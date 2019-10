Tischtennisclub Döttingen/ Meisterschaft Saison 2019-2020 / Resultate Döttingen 1, Runde 5, 6, und 7

Einen knappen Sieg konnte das Fanionteam in der fünften Runde erringen. Die dritte Mannschaft des TTC Bremgarten besuchte uns zu Hause. In den ersten Begegnungen konnten Tine und Robin zwei ungefährdete Siege einholen, Victor hatte hingegen Mühe mit dem stark aufspielenden Marcel Vogelsang und musste sich im fünften Satz geschlagen geben. Auch im Spiel gegen Tine und Robin zeigte Marcel seine volle Spielstärke und konnte sich zwei weitere Siege einholen. So musste sich Robin erstmals nach 14 Siegen in Folge geschlagen geben. Victor erledigte seine Arbeit im zweiten und dritten Spiel gut und konnte sich jeweils in vier, resp. drei Sätzen durchsetzen. Im letzten Spiel des Abends hatte Tine Schwierigkeiten mit dem Aufschlagspiel von Patrick Züst und musste sich im fünften Satz seinem Gegner beugen. Glücklicherweise wurde das Doppel extrem knapp von Döttingen gewonnen und es reichte für einen 6:4-Sieg.

Eine Runde später traten wir wiederum zu Hause gegen Zofingen an. Patrick ersetzte an diesem Abend den abwesenden Victor. In der höheren Liga liess er sich nicht unterkriegen, so setzte er sich erfolgreich gegen Tim Groeger durch und zwang auch Raffael Schüürmann in den fünften Satz. Da wurde der Druck aber zu hoch und er musste eine knappe Niederlage hinnehmen. Andreas Belz war im dritten Spiel dann aber eine Nummer zu gross und zwang Patrick in die Knie. Tine ging in den ersten beiden Begegnungen über die volle Distanz, bewies Nervenstärke und rang beide Gegner im Entscheidungssatz nieder. So auch den stärker Klassierten Andreas Belz. Auch im dritten Spiel behielt er die Oberhand und schrieb einen weiteren Punkt auf das Konto von Döttingen. Robin spielte konzentriert und liess seinen Gegner kaum Chancen zu, so konnte er an diesem Abend drei ungefährdete 3-Satz-Siege für Döttingen einspielen. Für einmal ging das Doppel nicht nach unseren Wünschen zu Ende. Tine und Robin fanden kein Mittel gegen Andreas und Raffael. So ging das erste Doppelspiel dieser Saison an unseren Gegner. Daraus resultiert ein guter 7:3-Sieg für Döttingen.