Tischtennisclub Döttingen

Döttingen 1 an den Aufstiegsspielen in die Nationalliga C3.05.2019, wr, rm

Die Mannschaftsmeisterschaft 2018/2019 des Nordwestschweizerischen Tischtennisverbandes ist beendet. Den guten zweiten Rang in der 1. Liga konnte die erste Mannschaft des Tischtennisclub Döttingen belegen, welche sich damit für die Aufstiegsspiele in die Nationalliga C qualifizierte.

Die Mannschaft mit Robin Celcer, Tine Celcer, Victor Granet wird in Bestbesetzung antreten. Sie werden unterstützt durch die Ersatzspieler Mimmo Calabretto und Patrick Müller. Die Spieler werden das Allermöglichste geben und versuchen den Aufstieg zu schaffen.

Dem TTC Döttingen wurden vom Verband folgende Gegner zugelost: Rapperswil Jona 2 (der Vertreter aus dem Ostschweizerverband) sowie Mandement (aus dem Genfer Verband).

Die Aufstiegsspiele finden am Samstag, 4. Mai 2019 in den Turnhallen Angelrain in Lenzburg statt. Das erste Spiel für die Döttinger wird um 13.00 Uhr beginnen.

Fans des TTC Döttingen sind natürlich gerne eingeladen unsere Mannschaft zu unterstützen.

Die Spiele von Döttingen:

Rapperswil Jona 2 gegen Döttingen 1; 13:00 Uhr

Döttingen 1 gegen Mandement; 16:00 Uhr