TTC Döttingen

Döttingen 1 an den Aufstiegsspielen in die Nationalliga C

3.05.2017, wr

Durch den erreichten 2. Rang in der 1. Liga der abgelaufenen Mannschaftsmeisterschaft des NWTTV, ist das Fanionteam berechtigt an den Aufstiegsspielen in die Nationalliga C, teilzunehmen.

Die Mannschaft mit Tine Celcer, Victor Granet, Maurizio Finocchiaro sowie Patrick Müller muss dabei auf den sich im Ausland befindlichen Topspieler Robin Mühlebach verzichten. Nichts destotrotz werden die Spieler das allermöglichste geben und versuchen den Aufstieg zu schaffen.

Da stehen Ihnen starke Teams mit Fribourg, La Chaux-de-Fond und Tenero aus dem Tessin gegenüber. Gegen die starken und klassierungsmässig überlegenen Fribourger und Jurassier wird es eine Topleistung aller Spieler brauchen um zu gewinnen. Die etwas tiefer klassierten Spieler von Tenero 2 sind aber auch nicht zu unterschätzen.

Die Aufstiegsspiele finden am Samstag, 6. Mai 2017 Döttinger in der Rhyfallhalle an der Rheingoldstrasse in Neuhausen statt.

Fans des TTC Döttingen sind natürlich gerne eingeladen unsere Mannschaft zu unterstützen.

Die Spiele der Döttinger:

10.00 Uhr: La Chaux-de-Fonds 2 gegen Döttingen

13.00 Uhr: Döttingen gegen Tenero 2

15.30 Uhr: Fribourg gegen Döttingen