Die Nachwuchsleute Jugend und Sport des Tischtennisclubs Döttingen an den Kantonalen Ausscheidungen in Brugg vom 29.04.2017

(wr, 3.05.2017) Gute Leistungen. Vize-Aargauer Meister-Titel für Simone Finocchiaro bei den U9





Die Nachwuchsleute des TTC Döttingen, vertreten durch 3 Spieler, kehrten erfolgreich mit 1 Medaille von den diesjährigen Kantonalen Meisterschaften in Brugg nach Hause zurück.

Hervorragender 2. Rang von Simone.

U15:

Unser Vertreter in dieser Kategorie, Jerome Sondej aus Klingnau musste in einer starken 5er-Gruppe antreten. Die Gruppenspiele überstand er und zog danach in das Haupttableau ein. In dieser KO-System erreichte er die Viertelfinal, wo er gegen einen starken Spieler aus Bremgarten, nach einem guten Spiel und knappen Sätzen leider ausschied.

U13:

Joel X spielte in den Gruppenspielen überraschend stark und gewann 2 der 3 Spiele und zig hiermit auch ins KO-System ein. Auch Joel Gassler aus Rietheim erreichte das Viertelfinal, wo er gegen einen starken Gegner trotz Führung ausschied.

U9:

Simone Finocchiaro aus Bad Zurzach, der jüngste Jugend- und Sportspieler der Döttinger versuchte sein Glück gegen 6 gleichaltrige Gegner. Dabei musste jeder gegen jeden antreten, sodass am Schluss derjenige mit den meisten Einzelsiegen gewann. Simone startet etwas nervös und verhalten gewann aber sein erstes Spiel gegen einen starken Gegner. Das gab ihm wichtiges Selbstvertrauen, und er gewann ein Spiel nach dem anderen. Bis zu seinem letzten Spiel. Da bekam er es mit einem ebenfalls ungeschlagenen Spieler. Dieser spielte mit einem für Simone etwas ungewöhnlichen Schläger. Er kam gar nicht zurecht und lag dann auch schon mit 2:0 im Rückstand. Simone schaffte aber mit Kampf und Technik die nächsten 2 Sätze. So musste der 5. Und letzte Satz über den Turniersieg bei den U9 entscheiden. Dabei behielt sein Gegner die Oberhand und gewann schlussendlich dieses Spiel und somit auch den Titel bei den U9. Simone war trotz dieser Niederlage zufrieden mit dem guten 2. Rang und dem Vizemeistertitel.