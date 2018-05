Beide Partien gingen im Baseball-Nationalstadion Heerenschürli in Zürich an die Barracudas. Sie vermochten sich damit für die Final-Niederlage vom letzten Herbst (im 5. Spiel in der Verlängerung) zu revanchieren und gewannen gegen die Therwil Flyers mit 8:4 und 3:1. Somit stehen die Zürcher nun mit zehn Siegen und keiner einzigen Niederlage alleine an der Tabellenspitze.

Ab dem 5. Juni spielen die Therwil Flyers im tschechischen Ostrava im Europacup der Meister. Die Zürich Barracudas folgen ab dem 12. Juni an ihrem Europacup-Turnier.