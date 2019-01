Dennoch gibt es einiges zu feiern. Nicht zuletzt an der im Dezember abgehaltenen SBSF Awards Night im Marriott Hotel in Zürich. Die Flyers dürfen stolz sein bereits 4 ihrer ehemaligen Spieler/innen in der Schweizer Baseball Softball ‘Hall of Fame’ zu haben. Dieses Jahr wurden Babsi Meierhans sowie Stephan Suter aufgenommen. Dies nachdem die Legenden Roy Allenspach und Reto Siegel im 2017 bereits Aufnahme zu den Hall of Fame Legenden fanden. Dazu gewann Melanie Wanner den Award ‘Best Batter 2018’ Softball NLA.

Als einzige Mannschaft der Flyers belegten die Slowpitch Softballer, ein Mixed Team in der Division 2 ‘Fun-Gruppe’ der Slowpitch Meisterschaft, den ersten Rang im 2018 – wir gratulieren.



Highlights der Flyers Saison waren nichts destotrotz die vielen z.t. knappen Final-Spiele und Serien der U12, U15, Softball und Baseball NLA. Die Baseballer wurden erst im allerletzten 5. Finalspiel im letzten Inning, vor 300+ Zuschauer auf dem Känelmatt 1, gestoppt. Unsere 2. Mannschaft in der Baseball NLB sicherte sich den Ligaerhalt und darf auch im 2019 in der zweithöchsten Liga spielen. Die jüngsten von allen, im T-Ball, trainierten fleissig, bestritten einige Spiele und nahmen am Swiss Baseball Kids Day in Luzern teil.



Das 6. Internationale U15 Baseball Turnier im Mai auf dem Känelmatt 1 war ein Erfolg. Junioren aus sechs europäischen Länder komplettierten ein starkes Teilnehmerfeld. Auch viele Flyers Spieler/innen reisten durch halb Europa während der ganzen Saison. Ob an Europacups, Slowpitch Softball Turnieren, als Nationalspieler/innen an EMs oder Freundschafts-Spielen, die Flyers spielen europäisch.



Wir bedanken uns bei der Gemeinde Therwil, den Abwarten, unseren Sponsoren, den vielen Zuschauern an unseren Spielen sowie allen Anwohner unserer Spielfelder Känelmatt 1 / 2 fürs Verständnis und Toleranz.



Wir sind gespannt was die Saison 2019 bereit hat.



