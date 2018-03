Wenn The Prima Swing Quartet mit ihren virtuosen Klängen loslegen, geht die Post ab: Der kräftige Sound und das interaktive Spiel mit viel Emotionalität vermitteln eine spontane Spielfreude, deren mitreissende Energie sich sofort auf das Publikum überträgt: Dann klopfen die Finger und wippen die Beine.

Toni Donadio - bekannt vom Gitarrenduo Tonic Strings - und Urs Wäckerli - Violinist und Gründer des beliebten String Jazz Quartets - spielten schon in den frühen 80er Jahren zusammen. Nun haben sie nach Jahren wieder zu einem Ensemble, das sich vom üblichen Gypsyjazz abhebt, zusammen gefunden. Gemeinsam mit Moreno Donadio, der seinem Vater auf der Gitarre in nichts nachsteht, und dem wunderbaren Kontrabassisten Paul Buchmeier bilden sie The Prima Swing Quartet.

Ein beschwingter Wochenausklang ist garantiert.

Zentrumsschopf, Freitag, 16. März 2018, 20 Uhr , Vorverkauf Blumenstil Wiederkehr, Sternenplatz, 056 401 50 50; Kinder bis 16 J. gratis, AHV, Legi 20.- Erwachsene 25.-Abendkasse ab 19 Uhr, Infos: www.kulturkommission.ch