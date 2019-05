31 Läufer aus der Schweiz, darunter 9 Ultraläufer aus Basel und Umgebung - insgesamt 140 Läufer aus 23 Nationen - stehen am Samstag 18. Mai in der St. Jakob Sportanlage in Basel am Start. Damit nehmen am diesjährigen Sri Chinmoy 12+24-Stunden-Lauf Läufer aus den meisten Nationen bisher teil.