Tatort Wettingen am 14. Dezember 2019 – Die CVP informiert über Aktuelles aus der Gemeinde

Wie jedes Jahr führte die CVP Wettingen zu einem aktuellen Brennpunkt in der Gemeinde. Das Tägi – ein Leuchtturm in Wettingen! Bereits vor einem Jahr konnten wir uns ein Bild vom Baufortschritt machen. Damals noch mit Helm ausgestattet tauchten wir dieses Mal ins fast fertige Tägi ein. Wobei das Eintauchen ins Wasser zur Zeit noch nicht möglich ist, ganz zu schweigen von einer abenteuerliche Rutschpartie auf der Wasserrutschbahn. Aber die Becken sind mit neuen Platten belegt und es scheint, dass nur noch wenig fehlt, bis man ins Wasser springen kann. Ein Blick in die verschiedenen Bereiche hat dann aber gezeigt, dass noch einiges an Arbeit für alle Beteiligten Unternehmer bis zur Eröffnung am 9. Mai ansteht. Die unzähligen Kabel, Drähte und Lüftungsschläuche, die noch von den Decken hängen, müssen an den richtigen Platz geführt werden. Eindrücklich, wie an allen Ecken und Enden mit Hochdruck gearbeitet wird. Neben dem Bad haben wir einen Eindruck erhalten, wie sich der Wellnessbereich mit Sauna dereinst präsentieren wird. Kein Vergleich mehr zu früher, als man noch in den Keller hinuntersteigen musste, um zu schwitzen! Die beiden Eisfelder gingen bereits vor vier Wochen in Betrieb und werden rege benutzt. Das Tägi-Team ist gefordert, den Baustellenbetrieb und den Publikumsaufmarsch der Eishockey- und Schlittschuhbegeisterten geschickt aneinander vorbei zu schleusen. Aber es scheint bestens zu funktionieren. Das Eisfeld wird an diesem Tag rege benutzt, während dem drinnen verschiedene Handwerker an der Arbeit sind. Ein weiteres Highlight des Tägis ist sicherlich der Saal, der sich in einem neuen Kleid präsentiert. Die Beleuchtung und die zeitgemässen Oberflächen lassen die Vorfreude auf den ersten Anlass im Saal wachsen.

Nach dem überaus spannenden Rundgang war im Fonduechalet aufgetischt und bei einem feinen Apéro-Plättli und Wettinger Wein diskutierten die über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über das wunderbare Tägi, das in wenigen Monaten seine Tore öffnen wird. Dann werden für einen Rundgang höchstens noch Badkleider und Badekappen notwendig sein.

Wir danken Marco Baumann, CEO und Pascal Schelbert, Leiter Gastronomie & Events für die kompetente Führung durch die gesamte Anlage. Die CVP Wettingen ist stolz auf das neue Tägi und wir freuen uns bereits heute auf den 9. Mai 2020!